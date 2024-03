Bezpartyjni zaprezentowali kandydatów i powiedzieli, że popierają obecnego prezydenta Szczecina

W czasie spotkania zaprezentowano kandydatów Komitet Wyborczego Stowarzyszenia „Bezpartyjni Samorządowcy” z okręgu numer 1 do sejmiku, który obejmuje zasięgiem Szczecin oraz powiat policki.

- Jestem szczecinianinem, od urodzenia mieszkam i prowadzę działalności gospodarcze, prowadzę różne akcje społeczne. Widzę, jak można dużo zrobić w naszym regionie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co dzieje się, chociażby z turystyką, ponieważ angażuje się w północ Szczecina za pomocą projektów "Kurs na Północ" w szczecińskim budżecie obywatelskim udało się zdobyć kilka projektów, które są już aktualnie w realizacji. Chciałbym zwiększyć skalę tych projektów, żeby to nie dotyczyło tylko o północy Szczecina, ale również całego regionu, całego Pomorza - mówi Wojciech Kłodziński, jedynka na liście Bezpartyjnych. - Prowadzę biznes nie tylko w Szczecinie, ale również w Gryfinie, w Świnoujściu, prowadziłem biznes w Dziwnowie. Każdy z tych regionów doskonale znam. Na co dzień specjalizuję się w cyfryzacji, automatyzacji i optymalizacji. To umiejętności, które chciałbym koniecznie wykorzystać w województwie po to, aby usprawnić funkcjonowanie i szpitali, i urzędów. Dlaczego my, przedsiębiorcy potrafimy wdrażać takie nowe technologie? A czemu urzędy czy szpitale nie potrafią tego wykonać?