Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 29.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.04 9:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Pilchowo, ul. Warszewska dz.nr 131/37 do 131/40, Widokowa 32. 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Świerszczewo 1, 2, od 4 do 8, 0123 Drzonowo-183/14, 0123-182/19. 29.04 od godz. 9:00 do 10:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17. 29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Klępino od numeru 1 do numeru 16B oraz od numeru 64B do numeru 100

6.05 od godz. 9:00 do 14:00

Burhaga oraz Boguszyce

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Strachocin 72, 72A, 76

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat policki

Miroszewo, 2 do 4, 9 do 12, 15, 22, 26, dz.nr 207/4, 207/5, 907 do 909, 913 do 918, 924.

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Warzymice, ul. Rubinowa 5, 6, dz.nr 16/3 do 16/5.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie dz.nr 101/29, 101/32.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, ul. Kościelna kościół.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Banie ul. Baniewicka działki 430/3, 433/5

30.04 od godz. 8:00 do 15:00