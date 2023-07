Najdłuższa piesza pielgrzymka zbliża się do Szczecina. Uwaga na utrudnienia w ruch!

Kilkaset osób, będących częścią Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, wyruszyło w środę z nadmorskich miejscowości, m.in. ze Świnoujścia. W tym roku, na początku drogi, musieli iść zmienioną trasą. Powodem jest budowa drogi ekspresowej do Świnoujścia. Od promu w kierunku Wolina, pielgrzymi poszli leśnymi ścieżkami wzdłuż brzegu. Z Międzyzdrojów, trasa prowadzi przez Woliński Park Narodowy.

Co chwilę do pątników dołączają do nich kolejne osoby. Mają do pokonania 600 kilometrów.

W Szczecinie są spodziewani w piątek po południu. Po noclegu, w sobotę rano ruszą w dalszą drogę.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje o możliwych utrudnieniach w ruchu na czas przemarszu pielgrzymi przez Szczecin.