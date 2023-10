Będzie wniosek o areszt dla podejrzewanego o zabójstwo w Świnoujściu

"Będzie wniosek o areszt. Więcej będę mógł powiedzieć po decyzji sadu w tej sprawie" - mówił w niedzielę przed południem, prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Nie zdradza na razie, czy zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut i formalnie ma status osoby podejrzanej. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. Na wykonanie czynności, w tym przesłuchanie i wysłanie do sądu wniosku o areszt ma czas do poniedziałku do godz. 9 (wtedy mija 48 godzin od zatrzymania). Sąd będzie miał 24 godziny na rozpoznanie wniosku od momentu jego wpłynięcia.

Do przestępstwa doszło ok. godz. 2.30 w sobotę w hotelu przy ulicy Słowackiego w Świnoujściu. Ofiara to 71-letni mężczyzna, który pracował w obiekcie w charakterze ochroniarza lub recepcjonisty. Sprawca zadał mu co najmniej kilka ciosów nożem. Motyw zbrodni nie jest znany. 27-latek nie jest mieszkańcem Świnoujścia. W mieście spędzał weekend. Mieszkał w innym hotelu. Został zatrzymany w sobotę ok. godz. 9 rano. Był pod wpływem alkoholu.