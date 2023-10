Zabójstwo w hotelu w Świnoujściu. Ochroniarz został brutalnie zamordowany

Zatrzymany mężczyzna spędzał weekend w Świnoujściu, ale mieszkał w innym hotelu. Wciąż nie wiadomo dlaczego zaatakował ochroniarza.

- Sprawca zadał ofierze szereg ciosów skutkujących zgonem pokrzywdzonego i oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku działań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Świnoujściu został zatrzymany. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Jak tylko jego stan będzie na to pozwalał, zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe i ogłoszony zostanie mu zarzut zabójstwa. Prawdopodobnie stanie się to w niedzielę. – powiedział prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Ulica Słowackiego to jedna z główny ulic Świnoujścia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 2.30. Sprawca uciekł. Ślady zbrodni zauważył mężczyzna, który przed 6 rano dowoził pieczywo do hotelu. W tym czasie w pokojach było co najmniej kilku gości.

Hotel znajduje się w odrestaurowanej kamienicy. Od frontu dobudowana jest część restauracyjna. Jest w niej zbita szyba. Ktoś zrobił w szybie dziurę, choć nie na tyle dużą , aby przez nią się dostać do hotelu. Prawdopodobnie jednak oba zdarzenia mają ze sobą związek. Na miejscu jest prokurator i policja. Zabezpieczono monitoring.

Ofiara to 71-letni mężczyzna. Nie wiadomo, czy był przypadkową ofiarą zbrodni, bo np. nakrył sprawcę na próbie kradzieży lub włamania.