Bandyta okradał sklepy i atakował pracowników. Teraz zajmie się nim sąd

Do pierwszej kradzieży rozbójniczej doszło pod koniec ubiegłego roku w Stargardzie. Sprawca najpierw ukradł dwanaście opakowań markowych perfum o wartości prawie 2,5 tysiąca złotych. Złodzieja zauważył ochroniarz sklepu i próbował powstrzymać napastnika.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany popełnił także inne przestępstwa kradzieży i gróźb karalnych. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Był w przeszłości wielokrotnie karany. Zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy. To oznacza, że grozi mu surowsza kara. Za kradzież rozbójniczą grozi do dziesięciu lat więzienia. Recydywiści mogą być skazywani nawet na piętnaście lat.

Akt oskarżenia trafił już do sądu. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.