Bandycki napad w Świnoujściu. Chcieli ukraść wózek inwalidzki. Jest akt oskarżenia

Jak ustalono, sprawcy w nocy z 12 na 13 listopada 2023 r. pili alkohol. Około północy kobieta zaproponowała, aby wszyscy udali się do jej znajomej. Gdy zaczęli dobijać się do jej drzwi, pokrzywdzona otworzyła i zobaczyła, że mężczyźni zabierają stojący na korytarzu wózek inwalidzki. Doszło do szarpaniny, jednak pokrzywdzonej udało się wyrwać wózek z rąk napastników i schować we wnętrzu mieszkania. Sprawcy wdarli się do wnętrza mieszkania pokrzywdzonej mimo jej protestów i nadal stosując wobec niej przemoc, zabrali telefon komórkowy wartości 200 zł oraz biżuterię wartości 320 zł. .

- W wyniku zdarzenia, pokrzywdzona doznała obrażeń głowy. W krótkim czasie po zdarzeniu, funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania trojga sprawców - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratur Okręgowej w Szczecinie.

Na wniosek prokuratora obaj mężczyźni oraz kobieta zostali tymczasowo aresztowani. W toku śledztwa, dwoje podejrzanych nie przyznało się do popełnienia zarzuconego im czynu. Drugi z mężczyzn częściowo przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa.

Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15.