Astronomiczna wiosna już od środy. Jaka pogoda czeka nas w Szczecinie i regionie?

I gdzie ta wiosna?

Idzie, zbliża się. Już lada moment będzie.

Czyli kiedy?

Jutro (środa) o godzinie 4.06. To właśnie w tym momencie słońce będzie świeciło prostopadle do równika.

Co to oznacza?

A to, że zrówna się dzień z nocą. Ale tylko teoretycznie. Bo u nas już od jakiegoś czasu mamy więcej dnia (śmiech). W tej chwili aż 13 minut dłuższy jest u nas dzień od nocy. I tak już codziennie, każdego dnia, mniej więcej o 4,5 minuty będzie się u nas wydłużał dzień.

A jeśli chodzi o prognozy meteorologiczne?

One niestety nie są wiosenne, a raczej mówią o przedwiośniu. Przed nami kilka deszczowych dni. Padać zacznie w naszym regionie od czwartku po południu.

Znowu mokro!

Ale te opady bardzo się nam przydadzą!

Dlaczego?

Bo przed nami susza. Brak deszczu, a to dla przyrody i dla rolników nie jest dobra perspektywa.

A temperatury?

Też przedwiosenne. Jutro ma być 13 stopni Celsjusza, w czwartek też 13 stopni C, w piątek 15 stopni C. A w weekend ochłodzenie. Temperatury spadną do 7-9 stopni C. Deszcz towarzyszyć nam będzie do poniedziałku. Później do końca miesiąca także będzie chłodno - poniżej 10 stopni C w ciągu dnia. I noce nadal mają być zimne - tak z temperaturą od 1 do 3 stopni C.