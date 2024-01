Artur Łabinowicz rozstał się z Kingiem Szczecin i związał z Sokołem Łańcut

Łabinowicz to Polak urodzony w USA i tam koszykarsko wychowany. Po zakończeniu edukacji i bez szans na ciekawy angaż – przeniósł się do Polski. Związał się z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław, ale tam zagrał tylko w 1 mecz w sezonie 2020/21. Karierę kontynuował w pierwszoligowym zespole AZS Opole. W sezonie 2021/22 reprezentował Iowa Wolves w G-League (zaplecze NBA) i próbował swych sił także w koszykówce 3x3.

- Daliśmy Arturowi szansę. To, że grał mniej wynikało z tego, że postawiłem na kogoś innego. Nasza sytuacja jest taka, że pojawiło się trochę przegranych meczów, bo dzieliliśmy Ligę Mistrzów z Orlen Basket Ligą. Teraz potrzebujemy w każdym meczu punktów i zwycięstw. To sprawiło, że nie będzie zbyt wiele czasu na ogrywanie się. Na pewno w innym zespole ten czas Artur dostanie – wyjaśnia trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski. - Historia lubi się powtarzać. W tamtym sezonie oddaliśmy do Sokoła Jamesa Eadsa. Wszystkie strony były zadowolone. Miejmy nadzieję, że w tym roku też tak będzie.

- Szczecinie dziękuję Ci za to, jak mnie przyjąłeś z otwartymi ramionami już od pierwszego dnia. Sprawy nie potoczyły się tak, jak miałem nadzieję, że się potoczą. To był dla mnie wielki honor, że mogłem dla Was grać. Dziękuję kibicom za niekończące się wsparcie i same dobre życzenia. Dziękuję Prezesowi Królowi za danie mi szansę na występy w Kingu Szczecin. Podziękowania również dla sztabu szkoleniowego, który wykonał ciężką pracę, aby mnie instruować przez mój cały pobyt w Szczecinie. I na koniec oczywiście wielkie podziękowania dla kolegów z szatni. Dziękuję za przyjaźnie, które tu zbudowaliśmy. Mam nadzieję, że ciągle będziemy w kontakcie. Mój dom w USA jest zawsze dla Was otwarty – oświadczył Artur Łabinowicz dla szczecińskiego klubu po rozwiązaniu kontraktu.

19 stycznia Łabinowicz może zadebiutować w Sokole w meczu ze Startem Lublin. King w okrojonym składzie (wcześniej wypożyczony do pierwszoligowego GKS Tychy został Mateusz Samiec) w sobotę podejmie MKS Dąbrowę Górniczą.