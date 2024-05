Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin: Zrobię wszystko, by wygrać jeszcze cztery spotkania

Na pomeczową konferencję prasową trener Miłoszewski przyszedł razem z Przemysławem Żołnierewiczem. Wyluzowani, szczęśliwy. Szkoleniowiec wskazał podopiecznego, by pierwszy zabrał głos.

- W takiej hali i przy takiej atmosferze bardzo ważna jest determinacja. Ta przekłada się m.in. na walkę o zbiórki. To był klucz do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu – stwierdził Żołnierewicz. - Mamy mocną drużynę. Wszyscy myślą o tym samym. Nie ma osoby, która jest niezadowolona z obecnej sytuacji w zespole, granych minut. Gramy razem, w jednym celu. Cieszę się, że tu jestem.

- Gratulacje dla Spójni za wspólną grę. Fajnie, że mieliśmy okazję zagrać w play-offach, o czym myśleliśmy już rok temu. To było święto koszykówki w regionie – mówił trener Miłoszewski. - Udowodniliśmy, że lepiej gramy na wyjazdach, a to ważne w kontekście całych play-offów. Kluczem – tak jak powiedział Przemek - były zbiórki, ale ja dodałbym, że może przede wszystkim obrona. W II połowie pozwoliliśmy może i za dużo dla Spójni, ale raczej ten mecz był pod naszą kontrolą od początku do końca. Mam zajebistych zawodników – mądrość, czytanie, wychodzenie z trudnych sytuacji. Zmiennicy też dużo wnosili do gry. Zawodnicy są rewelacyjni. Zrobię wszystko, by wygrać jeszcze cztery zwycięstwa, by pokazać, że rok temu to nie był przypadek, gdy zdobyliśmy mistrzostwo Polski.