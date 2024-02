Arkadiusz Miłoszewski i Maciej Majcherek wyróżnieni przez Polski Związek Koszykówki

- Przed nami szczególny rok. Za kilka miesięcy odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu, niemalże równo w 100. rocznicę pierwszego, historycznego letniego startu Polaków w imprezie. Nasze trzy drużyny narodowe nadal mają szansę, aby na przełomie lipca i sierpnia pojawić się nad Sekwaną. Jako pierwsza o bilety do Paryża powalczy reprezentacja 3x3 kobiet, później 3x3 seniorów, a na końcu kadra seniorów 5x5 - mówił Piesiewicz. - Bez rozwoju młodzieży, coraz mocniejszej pozycji naszych kadr w Europie i na świecie, nie będzie sukcesów seniorów, dlatego mocno kibicujemy Waszej pracy. Dziękuję państwu za to co robicie i zrobiliście do tej pory i proszę o więcej.

Po prezentacji odbyła się część merytoryczna oraz zapoznanie członków poszczególnych sztabów z pracownikami Wydziału Szkolenia. Ustalone zostały zasady przesyłania informacji dotyczących akcji szkoleniowych kadr. Trenerzy i członkowie sztabów mieli także możliwość porozmawiania z koordynatorami poszczególnych działów.

Największy sukces dla koszykówki na Pomorzu Zachodnim to oczywiście nominacja Arkadiusza Miłoszewskiego i Macieja Majcherka do prowadzenia kadry młodzieżowej do lat 20. Miłoszewski już w poprzednim roku odpowiadał za młodzieżowców, a teraz dołączy do niego Majcherek. Obaj panowie świetnie dogadują się w Kingu Szczecin, którego w poprzednim sezonie doprowadzili do mistrzostwa Polski.

W sztabie kadry do lat 15 dziewczynek będzie pracował Robert Steciuk, czyli szkoleniowiec od dawna związany z kobiecą koszykówkę w Szczecinie, trener Kusego. Steciuk będzie asystentem Anny Talarczyk.