Apetyty były większe. Remis kobiecej Pogoni na swoim boisku [ZDJĘCIA]

Przed tygodniem szczecinianki pokonały na wyjeździe akademiczki z Krakowa, więc przed swoją publicznością miał być podobny finał. Nic z tego, choć trener Piotr Łęczyński zdecydował się zagrać od początku spotkania z dwójką Amerykanek, które w ostatnim tygodniu związały się ze szczecińskim klubem.

Jaylen Crim to skrzydłowa. Przed przyjazdem do Szczecina reprezentowała dwa kluby z Izraela, a w dwóch ostatnich sezonach strzeliła 29 bramek. Za to na uczelni z Kalifornii grała z Heather Seybert, która też dołączyła do Pogoni.

- Jestem podekscytowana, że mogę być częścią tej drużyny. Wiem, że sezon się już rozpoczął, ale miałam możliwość obejrzenia z bliska pierwszego spotkania, poznałam też cały zespół. Nie mogę się już doczekać pierwszego meczu. Najczęściej gram z przodu, jestem szybką skrzydłową, więc będę chciała korzystać z mojego atutu – mówiła Crim przed debiutem. - Liczę, że będę mogła się tu dobrze rozwijać. Moim celem jest to, by wznieść ofensywę Pogoni na jeszcze wyższy poziom. Wiem, że Pogoń lubi grać ofensywną piłkę, mamy tutaj naprawdę dobre zawodniczki, więc liczę, że ja również będę mogła pomóc drużynie w wygrywaniu spotkań.