Anchey Nocon zwycięzcą Festiwalu Młodych Talentów 2023 w Szczecinie

Anchey Nocon to wokalista, autor tekstów i producent muzyczny z Jaworzna. Jego kariera solowa to prawdziwe arcydzieło, a album "Now The Grass Grows Through My Skin" wykonuje razem z Jagną Nocoń i basistą zespołu blunt razor, Szymonem Golcem.

Cała trójka trafiła do finału po piątkowych przesłuchaniach. W finale oprócz trójki wyróżnionych w sobotę w Kosmosie wystąpiły również gwiazdy - Zdechły Osa, nita i Funkasanki.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów zainicjowany został w 2007 r. Od 2012 r. organizatorem festiwalu jest miejska instytucja kultury – Szczecińska Agencja Artystyczna. Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60., które zaowocowały karierami największych gwiazd polskiej estrady.

Celem festiwalu jest promocja młodych wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej, oraz prezentacja inspirujących zjawisk i produkcji na polskiej scenie muzycznej.