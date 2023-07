Aloha Pracownia Tortów – na ciacho i kawę, po tort, ale i na ploteczki

Monika Gradzik, pomysłodawczyni, od samego początku wiedziała, że chce pracować tylko w oparciu o naturalne produkty i smak wypieków. Dzięki temu Alohowe ciasta spotkały się z dużym zainteresowaniem i wkrótce potem do oferty dołączyły torty okolicznościowe, które stały się pasją cukierniczki.

Dziś to właśnie one są numerem jeden w ofercie pracowni. Choć trzeba przyznać, że ciasta i ciasteczka są równie pyszne. W lokalu na miejscu można też napić się najwyższej jakości kawy z naszego rejonu i zjeść pyszne domowe wypieki, gofry, naleśniki, babeczki, tartaletki i ptysie. Do tego w okresie letnim są też lody szczecińskiej firmy Mania Lizania, a w Tłuste Czwartki (i nie tylko) pączki Babci Ani.

- W ofercie mamy także coś na słono, miedzy innymi ręcznej roboty pierogi, hot dogi oraz makarony – uzupełnia pani Monika. - Do picia serwujemy owocowe lemoniady oraz koktaile na bazie lekkich alkoholi lub bezalkoholowe.

Osoby, które zakochają się w tym miejscu, powinny też wiedzieć, że w lokalu można zorganizować imprezę okolicznościową i zamówić catering z ulubionymi smakołykami od Aloha. - A jeśli miałabym wskazać jeszcze jeden wyróżnik naszego punktu to powiem, że mamy tu cotygodniową poranną jogę – zachęca pani Monika.

Klientami Pracowni Tortów Aloha są przede wszystkim osoby ceniące jakość. W większości są to osoby indywidualne. Pojawiają się też firmy, szkoły czy przedszkola, zamawiające produkty na szereg okoliczności. Ponad to przychodzi tu też dużo dzieci z lokalnej szkoły, które umawiają się ze sobą na spotkania przy lemoniadzie i gofrach.

Goście doceniają Alohę za jakość oferowanych produktów oraz otwartość pracowników. Odwiedzając to miejsce czują się jak w domu. Obsługa dokłada to tego wszelkich starań. - Mamy sporą liczbę stałych klientów, którzy po prostu przychodzą z nami porozmawiać, pośmiać się, a czasem nawet wyżalić – mówi pani Monika. - Cieszymy się, że jesteśmy czasami jak lokalna poradnia psychoterapeutyczna przy kawie i ciachu (uśmiech).

Jako cel na najbliższy czas Aloha postawiła sobie poszerzenia oferty tortów okolicznościowych, szczególnie weselnych. Celem stałym jest nieustannie spełnianie marzeń.

Dane kontaktowe:

Tel. 698-623-442

Adres. Aloha Cafe, ul Górna 10A, Bezrzecze

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037925713532