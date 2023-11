Alexander Gorgon: Byliśmy za naiwni przy kontratakach Stali

Mimo dużej przewagi – Pogoń nawet nie zdobyła punktu.

- Po stracie pierwszej bramki czułem, że nic się nie stało, że jesteśmy to w stanie odkręcić. Udało się to nam, ale czuję, że zabrakło przynajmniej jednej bramki. Okazje były, by mieć do przerwy dwie bramki przewagi. Druga połowa wyglądała inaczej, bo Stal jeszcze mocniej się cofnęła i mocno nam utrudniała atak, ale i my zbyt naiwnie broniliśmy ich kontry. Z przodu nic nam nie chciało wpaść – tłumaczy doświadczony pomocnik.

Skuteczność Portowcy muszą szybko poprawić, bo tracą przez to punkty. Tak było np. też w meczu z Rakowem Częstochowa.

- Byliśmy pewni siebie przed przerwą, ale piłka kolejny raz nie chciała nam wpaść do bramki. Brutalnie nas pokarała za ten brak skuteczności. Z drugiej strony to nie pierwszy taki mecz z naszym udziałem. Można odnieść wrażenie, że jakbyśmy się nie uczyli na błędach czy nie wyciągali wniosków. Strasznie to boli, bo mamy swoje ambicje. Mamy doświadczenie, wieszamy sobie wysoko poprzeczkę i taki mecz jak ze Stalą musimy wygrywać – mówił Gorgon.