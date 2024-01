Alex Stein nowym zawodnikiem PGE Spójni Stargard

- Wydaje się, że wszystko powinno być w porządku, bo ostatni raz Alex grał tuż przed Świętami Bożego Narodzenia – mówi Paweł Ksiądz, prezes Spójni. - Alex dołączy do naszego zespołu jako szósty obcokrajowiec, a nie w zamian za kogoś. Na razie nie mamy w planach kolejnych roszad.

Alex Stein w Stargardzie oczekiwany jest w środę. Umowę do końca sezonu już podpisał, ale w klubie wstrzymują się z opiniami o formie zawodnika.

W czasach uniwersyteckich grał dla Southern Indiana Screaming Eagles. Później trafił na zaplecze NBA – do Cleveland Charge. Do najsilniejszej ligi nie przebił się. Od 2021 gra w Europie: w Luksemburgu, Belgii (był tam czołowym strzelcem z 17 punktami na mecz) i od lata 2023 reprezentował znaną w Europie markę – Cibonę Zagrzeb. W ostatnich pięciu występach w lidze chorwackiej jego średnie to kilkanaście minut na parkiecie i 6 punktów. Wcześniej notował lepsze osiągnięcia.

W Stargardzie będzie szóstym obcokrajowcem w rotacji. Od lata klub reprezentują: Stephen Brown, Devon Daniels, Benjamin Simons, Wesley Gordon i Aleksandar Langović. Spójnia z bilansem 9:7 po 16 kolejkach jest na 7. miejscu w tabeli, ale nie poszło jej w rozgrywkach FIBA Europe Cup, a do turnieju o Puchar Polski nie zdołała się zakwalifikować. Marc Stein ma wzmocnić siłę ognia zespołu.