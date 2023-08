Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie otwarta. Była arteria, jest uspokojony ruch [ZDJĘCIA]

Dziś rano zmotoryzowani mogli nie wiedzieć, że aleja jest już przejezdna. Na niektórych skrzyżowaniach wisiały jeszcze tablice informujące o objeździe. - Tablice związane z tymczasową organizacją ruchu są demontowane przez wykonawcę - zapewniał "Głos" Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Można przejechać wzdłuż alei w obu kierunkach, przejazd ulicą Jagiellońską, a także wjechać z Placu Zgody na ulice Księcia Bogusława X, Bałuki i Bohaterów Getta Warszawskiego. Zmotoryzowani nie wjadą natomiast na plac Zwycięstwa.

- Niedostępna będzie relacja na wprost z al. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Kopernika i Placu Zwycięstwa, co jest związane z trwającą przebudową Placu Zwycięstwa. Będzie tam możliwy tylko skręt w prawo w ulicę Krzywoustego - informuje Piotr Zieliński.

Kierowcy docenili na pewno liczbę miejsc postojowych. To 173 miejsca postojowe dla samochodów w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych. Kłopot w tym, że nie wszyscy potrafią albo nie chcą parkować, w obawie o uszkodzenie karoserii, w wyznaczonym miejscu. Efekt jest taki, że tam, gdzie mogą zaparkować trzy pojazdy, parkują tylko dwa. Są też niesforni kierowcy, którzy parkują na miejscach postojowych dedykowanych dla pojazdów zaopatrzenia. To tym bardziej dziwne, że wczoraj przed południem na środku alei były wolne pojedyncze miejsca. Na pewno będą cieszyły się sporym zainteresowaniem, bo są bezpłatne. Informacje o tym, że nie trzeba płacić za parkowanie, widnieje na parkomatach. "Wakacje" od płacenia będą trwały do 15 listopada.