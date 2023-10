AGA-MARIO Mariusz Sauło Zakład Usług Szklarskich. Oprawa Luster i Obrazów. Sztuka kryje się we wnętrzach.

Docelowa grupa klientów to wszyscy, którzy potrzebują fachowej pomocy w oprawie obrazów, luster, usług szklarskich.

– W ofercie mamy szeroki wachlarz możliwości: oprawy kolorowe, błyszczące, jak i matowe i minimalistyczne. Potrafimy idealnie dopasować oprawę do stylu klienta i podkreślić wyraz artystyczny oprawianych prac – podkreśla szczeciński szklarz.

Szukasz wyjątkowej oprawy dla swoich ukochanych obrazów? – Nasz zakład szklarski to miejsce, gdzie obrazy mają szansę się stać prawdziwymi dziełami sztuki, a oprawy luster zyskać mogą przeróżne kształty i ramy – mówi Mariusz Sauło, szef firmy.

Firma, mimo lat doświadczeń, nie osiada na laurach. Nieustannie inwestuje w nowe urządzenia, a te istniejące są ulepszane. Wszystko po to, aby poprawić jakość usług. Przyszłość? To m. in. plany poszerzenia firmy i zatrudnienie nowych pracowników.

Szklarz Zakład Usług Szklarskich i Oprawa Obrazów Mariusz Sauło

tel. 533 683 161

e-mail: zakladszklarskiagaimario@gmail.com

ul. Przyjaciół Żołnierza 41, 71-670 Szczecin

https://www.facebook.com/SzklarzMariuszSaulo