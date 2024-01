Afera melioracyjna. Może tym razem uda się przesłuchać ostatniego świadka. W piątek rozprawa przed sądem okręgowym w Szczecinie

Jak wyliczał sędzia Kasicki, Zbigniew K. był wzywany do sądu od dwóch lat już około dziesięciu razy. Za każdym razem przesyłał zwolnienie lekarskie. Na jednej z ostatnich rozpraw sąd ukarał go nawet grzywną za kolejną nieobecność i zlecił policji zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka na rozprawę. Wreszcie okazało się, że K. przebywa od pewnego czasu w areszcie w Łodzi. Ale, gdy pod koniec grudnia sąd chciał go przesłuchać na odległość, zawiodła elektronika i internet.

Zbigniew K. to ważny świadek dla obrony jednego z oskarżonych, czyli Stanisława Gawłowskiego. Dlatego pełnomocnik senatora, mec. Włodzimierz Łyczywek chce, aby został przesłuchany na rozprawie, a nie tylko by odczytano jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa.

Nawet jeśli Zbigniewa K. uda się przesłuchać w grudniu, to na zakończenie procesu poczekamy co najmniej pół roku. Powodem jest opinia biegłych w jednym z wątków sprawy. Dopiero niedawno, po wielu miesiącach poszukiwań, udało się znaleźć inżynierów z zakresu melioracji, którzy mają ocenić jedną z kwestionowanych przez prokuraturę inwestycji. Wcześniej wydania opinii odmówiło kilkudziesięciu specjalistów z wielu ośrodków naukowych w Polsce, m.in. ze szczecińskiego ZUT.

Opinia ma być gotowa w ciągu pół roku. Po niej sąd zamknie przewód i wyznaczy kilka terminów na mowy końcowe przed wydaniem nieprawomocnego wyroku.

W wielowątkowej aferze melioracyjnej na ławie oskarżonych zasiada ponad 20 osób. Zdecydowana większość z prawie stu zarzutów dotyczy działalności na styku zarząd melioracji i przedsiębiorcy, który brali udział w przetargach.

Stanisław Gawłowski nie przyznaje się do winy. To były sekretarz generalny PO, obecnie senator, były wiceminister ochrony środowiska. Prokuratura zarzuca mu, że od kilku osób przyjął jako łapówki ok. 700 tys. zł, apartament w Chorwacji i dwa zegarki.

Obciąża go kilku oskarżonych, którzy niedawno, w innym procesie (cywilnym) zaczęli zmieniać narrację i nie są już tak stanowczy w oskarżeniach. W piątek możemy się dowiedzieć, czy sąd pozwoli na wykorzystanie tych zeznań w proces karnym.