Adrian Przyborek z Pogoni: W przerwie była wiara, że możemy wygrać ze Śląskiem

Czy któryś z piłkarzy Pogoni opuszczał szatnie po meczu ze Śląskiem bardziej zadowolony od Pana?

Adrian Przyborek, pomocnik Pogoni: Każdy był podobnie szczęśliwy, bo trudno takim nie być po takim meczu, ale faktycznie ja jestem podwójnie szczęśliwy, bo wiem, ile to dla mnie znaczy gra w pierwszym zespole, w pierwszym składzie i to jeszcze z liderem ekstraklasy. Dla mnie to jest niesamowite uczucie, bo tych minut nie było za wiele w poprzedniej rundzie, a teraz zagrałem już w pierwszym meczu. Zawsze jednak powtarzam, że musiałem sobie na to zapracować. Nic nie przyszło za darmo, a tylko dzięki ciężkiej pracy.

Był Pan zaskoczony nominacją czy to przeczuwał i szykował się mentalnie na ten występ?

Zawsze jestem przygotowany do gry i bez znaczenia jest, czy jest to pierwszy skład, czy wejście z ławki rezerwowej. W ostatnim tygodniu trener zaczął nas ustawiać na treningach i mogłem zauważyć, że może szykuje mnie do wystawienia w pierwszym zespole. Nie byłem tego pewny do końca, bo trener w każdej chwili mógł zmienić decyzje, wybrać inny wariant. Byłem bardzo szczęśliwy na odprawie, gdy poznaliśmy skład. To dla mnie duże wyróżnienie, bo wiem, że mam 17 lat, a zagrałem na boisku lidera tabeli.