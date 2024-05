Strażak czy influencer, czyli najbardziej i najmniej prestiżowe zawody z perspektywy Polaków

Polacy już po raz czwarty wystawili ocenę przedstawicielom różnych profesji. Tym razem ranking objął dokładnie 40 kategorii. Jak co roku, respondenci odpowiadali na pytanie „Jakim poważaniem darzysz osoby o poniższym zawodzie / funkcji?” mając do dyspozycji gamę pięciu ocen od „bardzo małym” do „bardzo dużym”.

W kolejnym kroku, dla każdej profesji zsumowano odsetki wskazań dla „raczej dużym” i „bardzo dużym” a następnie uszeregowano zawody w ranking, zaczynając od profesji o najwyższym wyniku. Każdy z zawodów prezentowany był respondentom zarówno w formie męskiej, jak i żeńskiej.