58 mieszkań komunalnych ma w tej chwili w ofercie Szczecin. To mieszkania przeznaczone do remontu

Na stronie znajdą się zarówno mieszkania w zamian za remont dostępne w ofercie stałej jak i nieruchomości dostępne w naborach czasowych. Na stronie każdego mieszkania, oprócz szczegółowego opisu, zdjęć itp, znajduje się także formularz, który jest elektroniczną wersją papierowego wniosku. Po wypełnieniu wszystkich danych podobnie jak w przypadku wniosku papierowego, zainteresowany wynajmem może pobrać gotowy dokument do pliku pdf, następnie może:

- autoryzować go przy użyciu profilu zaufanego,

- podpisać go elektronicznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego,

- wydrukować, podpisać i zeskanować dokument do pliku pdf.

Dokument podpisany przy wykorzystaniu którejś z powyższych metod, może przesłać za pomocą wspomnianego formularza dostępnego na stronie wybranego mieszkania do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Następnie, skontaktuje się z nim pracownik ZBiLK-u w celu dokończenia procedury najmu.

Tylko od początku tego roku z oferty "Mieszkań w zamian za remont" skorzystało blisko 200 rodzin.

Jak wynająć mieszkanie?