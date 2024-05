500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 10.05.2024

500 plus dla seniorów! Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające, zwane potocznie "500 plus dla seniorów"? Od stycznia 2024 roku zmieniły się limity uprawniające do świadczenia. Wszystkie szczegóły dotyczące dodatku wyjaśniamy w naszej galerii.

Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny…

Czym jest 500 plus dla seniorów?

500 plus dla seniorów to potoczna nazwa dodatkowego świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Rzeczywiście jego maksymalna kwota wynosi 500 zł i prawie połowa osób pobierających ten dodatek to seniorzy w wieku 75 lat i więcej. W 2024 r. grono emerytów uprawnionych do świadczenia uzupełniającego powiększy się. Tłumaczymy, komu przysługuje 500 plus dla seniora i kto zyska na zmianach.