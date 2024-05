Dziś ostatni dzień na roczne rozliczenie składki zdrowotnej w ZUS

- Czas na to jest tylko do dzisiaj (20 maja) - przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

Należy go sprawdzić, podpisać i odesłać przez PUE najpóźniej do 3 czerwca tego roku. ZUS ma czas na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek do 1 sierpnia br. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.