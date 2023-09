35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA]

Do Barzkowic zjechało ponad 300 wystawców, a słoneczna pogoda, jaka zapowiada się na ten weekend powoduje, że przybędzie tu wielu odwiedzających. Dariusz Kłos, dyrektor ZODR Barzkowice przyznaje, że w tym roku są szczególne powody do świętowania.

- Związane to jest z dwiema rocznicami, stuleciem doradztwa rolniczego i trzydziestą piątą edycją Targów - mówił Dariusz Kłos. - Podkreślam to celowo, ponieważ sześć pierwszych targów to były targi, które się odbywały na wiosnę i na jesień. Będzie ciekawych wiele rzeczy, które na pewno zainteresują każdą osobę, która się u nas w ciągu tych trzech dni pojawi.