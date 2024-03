25-lecie działalności Instytucji Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Od ćwierć wieku pomagają rozwiązywać spory z nieuczciwymi sprzedawcami, udzielają porad prawnych czy edukują, jak powinniśmy korzystać z naszych konsumenckich praw.

Miejski Rzecznik Konsumentów walczył z nieuczciwymi organizatorami pokazów, pomagał w sprawach telekomunikacyjnych, sektora energetycznego, zajmował się problemami z zakresu ubezpieczeń czy turystyki. Pomagał poradzić sobie z nieuczciwymi usługodawcami lub zawarli niekorzystne dla siebie umowy sprzedaży. W ubiegłym roku biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów udzieliło pomocy prawnej ponad 15 tys. szczecinianom.

Funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów sprawuje Longina Kaczmarek.

- Przez 25 lat zmieniło się prawo, oczywiście na korzyść konsumentów. Wszyscy wiemy, że konsument jest najważniejszy jako najsłabsza strona obrotu rynkowego, ale nie zawsze prawa konsumentów są takie łatwe do wyegzekwowania - mówi Longina Kaczmarek. - Nasze możliwości pomocy są duże, bo Rzecznik Konsumentów jako instytucja doradcza ma również uprawnienia procesowe, więc w ostateczności mogę również pójść do sądu, ale wiadomo, że nie z każdą sprawą, bo nie każda sprawa się kwalifikuje. Najczęściej zgłaszane przez nas sprawy dotyczą sprzedaży towarów, sprzętu RTV-AGD, a jeżeli chodzi o sprzedaż usług, to największe problemy są z usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi. Bardzo wzrosły też problemy ze sprzedażą internetową przez pośrednika.

Gośćmi obchodów ćwierćwiecza istnienia biura, kierowanego przez Longinę Kaczmarek, byli przedstawiciele Delegatury UOKiK w Gdańsku i Poznaniu, rzecznicy konsumentów z różnych miast i powiatów Zachodniopomorskiego, przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów