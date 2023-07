25 lat Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Zakochani w muzyce okuliści, lekarze rodzinni, ginekolog oraz dentysta

Repertuar chóru jest bardzo szeroki: od renesansu po kompozycje współczesne i muzykę rozrywkową. Zespół występuje na okolicznościowych wydarzeniach m.in. Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

- Jesteśmy dumni, że mamy w naszej Izbie osoby, dla których pasja jest ważna i znajdują czas, by ją realizować. Chór "Remedium", to ludzie, którzy kochają muzykę, ale to przede wszystkim wybitni lekarze, wspaniali specjaliści i osoby, które umiejętnie potrafiły kierować swoją karierą tak, by mieć jeszcze miejsce na realizację swoich pasji. W dzisiejszych czasach nazwalibyśmy to work-life-balance, ale sami wiemy, że jeszcze dekadę temu to wcale nie było takie oczywiste, a chór przecież skończył 25 lat – mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa.