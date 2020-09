24-latek jechał skuterem pijany, bez uprawnień, a jednoślad był kradziony.

Dnia 21 sierpnia br. około godziny 21:15 policjanci z Komisariatu Policji w Chojnie w miejscowości Mieszkowice na ulicy Dworcowej zatrzymali do kontroli drogowej motorowej marki Piaggio, którym kierował 24 latek, mieszkaniec powiatu gorzowskiego.

Funkcjonariusze kontrolę zaczęli od sprawdzenia stanu trzeźwości kierującego. Wtedy to alkomat wskazał, że kierujący posiada aż 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości to nie jedyne "przewinienie" 24 latka. Następnie po sprawdzeniu osoby przez funkcjonariuszy w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji okazało się, że młody mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z czym kierujący popełnił już drugie przestepstwo, lecz kontrola drogowa jeszcze się nie skonczyła.

Kolejne co ujawnili policjanci z Chojny to fakt, że motorower marki Piaggio jest kradziony. Został on skradziony, na terenie innego powiatu, tego samego dnia, w którym doszło do powyżej opisanej kontroli drogowej. Pojazd został zabezpieczony, 24 latek zatrzymany, natomiast w stosunku do jego osoby prowadzone jest postepowanie.