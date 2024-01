Życiówka Moniki Jackiewicz i dobry prognostyk przed kluczowym występem

Maratonka MKL Szczecin chce wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale jeszcze nie ma minimum, a w rankingu krajowym zajmuje 4. pozycję. 18 lutego wystartuje w maratonie w Sewilli, gdzie będzie musiała pobić rekord życiowy i to znacząco. Jackiewicz szykuje się do tego występu. W grudniu była w Kenii, a teraz jest w Portugalii. Formę sprawdziła w półmaratonie w Sewilli. Czas 1:10,39 to nowa życiówka, poprawiona o ponad dwie minuty. To 4. wynik w historii półmaratonu w Polsce.

- Start bez większego odpuszczania treningu, bo już za trzy tygodnie wracam na ulice Sewilli zmierzyć się z królewskim dystansem maratonu - podsumowała Monika Jackiewicz.

Jackiewicz na zgrupowaniach jest z trenerem Arturem Olejarzem. Wkrótce dołączy do nich Adam Nowicki (MKL), który trenuje w Kenii, a też chce wystartować w Sewilli.