ZUT uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki 2023/2024

Uroczystość odbyła się w auli budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru uroczystość otworzyło wystąpienie rektora ZUT prof. Jacka Wróbla.

- Od dzisiaj ZUT staje się dla was alma mater. To miejsce, w którym spędzicie najbliższe lata stanie się waszym domem, w którym stawia się wychowankom wysokie wymagania, ale też daje się szansę na efektywne wykorzystanie tego czasu i rozwój - mówi rektor do studentów I roku.