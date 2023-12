Zrób zakupy i odbierz choinkę w ramach akcji "Choinka za zakupy"

W godz. 13-18 na klientów Kaskady czekają piękne, pachnące drzewka - jodły i świerki, wystarczy zrobić zakupy za minimum 150 zł.

Ilość drzewek jest ograniczona.

Stoisko będzie ustawione przy wjeździe do Galerii od strony al. Niepodległości.

Bez choinki nie byłoby to samo – świąteczne drzewko to nie tylko ozdoba, lecz prawdziwy skarb świątecznego nastroju. Ubieranie jej gałązek to chwila radości, a aromat lasu unoszący się w powietrzu sprawia, że każdego ogarnia świąteczny nastrój.