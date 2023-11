Został ostatni tydzień na złożenie wniosku o 300 plus. W woj. zachodniopomorskim wypłacono już ponad 54 mln zł

W kraju kwota przekazanego dofinansowania na wyprawkę szkolną na okres świadczeniowy 2023/2024 to niemal 1,4 mld złotych. W województwie zachodniopomorskim rodzice złożyli przeszło 140 tys. wniosków o „300+”.

Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia potrzebnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS informuje, że na PUE ZUS kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. W ten sposób rodzic uniknie błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy i numer telefonu, czyli informacje, które są potrzebne do kontaktu.

Rodzice o przyznanych pieniądzach także dowiedzą się o tym tylko elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Także wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie.