Znamy najpopularniejsze stacje kolejowe w Polsce. Wiemy jak w rankingu wypadł Szczecin Główny

- W 2022 r. wpływ pandemii na przewozy pasażerskie był odczuwalny w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w 2021 r. Pasażerowie chętniej korzystali z transportu zbiorowego, a przewoźnicy rozwijali ofertę. Większe przewozy związane były także z wybuchem wojny w Ukrainie i przejazdami uchodźców do lub przez Polskę. Wszystkie te aspekty sprawiły, że liczba pasażerów osiągnęła w 2022 r. rekordowy poziom 342,2 mln osób - czytamy w raporcie UTK.

Jak wypadł Szczecin Główny?

Ogólna wielkość wymiany pasażerskiej osiągnęła rekordowy poziom 681,7 mln wsiadających i wysiadających. To wzrost o 39,3 procent w stosunku do 2021 r. i rekordowa wielkość odnotowana w ciągu ostatnich 10 lat (w 2019 r. odnotowano wymianę pasażerską na poziomie 669 mln wsiadających/wysiadających). Na stacji Szczecin Główny wymiana pasażerska w 2022 roku wyniosła 7,02 mln pasażerów. To wzrost o 37,86 procent w porównaniu z 2021 rokiem.