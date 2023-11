Zmiany w programach NFZ dla kobiet. Profilaktyka onkologiczna

Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył dostępność do programów profilaktycznych skierowanych do kobiet - chodzi o wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie w Polsce dowiaduje się o nim około 20 tysięcy pacjentek. Niestety, nowotwór ten nadal wykrywany jest zbyt późno. Tylko w 20 proc. przypadków chorobę rozpoznaje się we wczesnym stadium zaawansowania, kiedy szanse na jej wyleczenie są bardzo duże. Wynika to stąd, że kobiety albo wcale się nie badają, albo robią to nieregularnie.

- W zapobieganiu raka piersi ważne jest także samobadanie - podkreśla Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - Powinno się je wykonywać co miesiąc.

Od początku listopada profilaktyczną mammografię na NFZ mogą robić panie w wieku 45 - 74 lat (do tej pory 50-69). Badanie jest bezpłatne, można się na nie wybrać bez skierowania. Panie mogą je wykonywać w ramach programu co dwa lata - w miastach, w pracowniach stacjonarnych, w mniejszych miejscowościach - w mammobusie. Szacuje się, że co miesiąc w Zachodniopomorskiem jest około 80-90 postojów mammobusów.