Zmiana trenera w Futsal Szczecin. Ekstraklasa podkupiła szkoleniowca

Trener Miłosz Kocot prowadził naszego pierwszoligowca od pierwszych miesięcy 2022 roku. Przepracował więc z zespołem półtora sezonu i trzeba przyznać, że był to czas, gdy drużyna i sami zawodnicy dość dynamicznie się rozwijali. Szkoleniowca doceniali także sami futsaliści, którzy często wspominali o bardzo dobrym warsztacie trenera Kocota. Szkoleniowiec doprowadził Futsal Szczecin do 6. miejsca w poprzednim sezonie, czyli historycznie najlepszego. Na ciekawie i atrakcyjnie grających szczecinian zwróciło uwagę sporo obserwatorów. Nic więc dziwnego, że i trener Kocot otrzymał propozycję z Futsal Ekstraklasy. Będzie teraz szkoleniowcem We-Met FC Kamienica Królewska, który dwa lata temu awansował do ekstraklasy.

- Byłem zadowolony z trenera Kocota - komentuje prezes Futsal Szczecin, Paweł Płuciennik. - Miał umiejętności i kompetencje, które były zauważane i doceniane nie tylko przez naszych zawodników.