Zły to czas, gdy bezprawie na swoim sztandarze niesie naprawę Ojczyzny [KOMENTARZ]

Wypowiedziana przez Wagnera diagnoza von Nogaya, który „doprowadził kompanię do upodlenia” jest dosyć uniwersalna. Pasuje do wielu współczesnych, ale po 13 grudnia - jak ulał „sami wiecie do kogo”.

Tyle tylko, że nie towarzyszy jej śmiech, ale raczej smutek, złość, niedowierzanie, bezradność, a może i wściekłość. Jest wśród tych emocji również autentyczne przerażenie, bo okazało się, że w 2024 roku, w Polsce, będąc nienagabywanym przez nikogo, można wtargnąć do pałacu na Krakowskim Przedmieściu, w którym urzęduje Prezydent RP.

Od zaplecza dokładnie. I zostać poinstruowanym przez tych, co mają chronić głowę państwa, jak skutecznie wykonać zleconą robotę. Jeszcze nie mokrą, ale wszystko przed nami…

Można również zablokować wjazd do Belwederu zepsutym autobusem (sic!) komunikacji miejskiej, by Prezydent 40-milionowego państwa został przez dłuższą chwilę ubezwłasnowolniony. Bezkarnie. A nawet z uśmiechem na twarzy, bo jak napisał na platformie X Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy (pardon, wiecie, kto był prawdziwym zwycięzcą w 2020 roku) „komunikacja w stolicy zawsze do usług”.