Zlecenia na wyroby medyczne wyłącznie w formie elektronicznej

Do niedawna pacjenci musieli przyjeżdżać z każdym zleceniem na wyrób medyczny do Oddziału NFZ lub jego delegatury, by potwierdzić wystawione przez lekarza zlecenie. Dziś nie jest to już konieczne. Usługę tę można załatwić nie wychodząc z domu.

Możliwość elektronicznego potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego (np. wózka inwalidzkiego, balkonika, czy materaca przeciwodleżynowego) lub jego naprawę, obowiązuje od 1 lipca tego roku. Przez trzy miesiące (do końca września) trwał okres przejściowy: zlecenia można było wystawiać elektronicznie lub na papierze. Od kilku dni, od 1 października, na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje już tylko e-zlecenie. To ogromna wygoda. System działa tak, jak e-recepta: pacjent otrzymuje na komórkę czterocyfrowy kod zlecenia, który wraz z numerem PESEL należy okazać kupując w sklepie wybrany wyrób medyczny.

Przejście wyłącznie na elektroniczną formę potwierdzania zlecenia na wyrób medyczny lub jego naprawę, oznacza, że zlecenie musi zostać podpisane cyfrowo:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym, lub

- z wykorzystaniem certyfikatu ZUS e-ZLA.