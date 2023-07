ZDiTM uruchomił nową stronę internetową. Mieszkańcy narzekają na długi czas ładowania

Jedną z istotnych nowości na nowej stronie jest bieżąca informacja o zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

- Transport publiczny jest skomplikowanym organizmem, w ramach którego codziennie na trasy wyjeżdża kilkaset pojazdów. W takich okolicznościach różnego rodzaju zakłócenia są nieuniknione. Informacje o utrudnieniach podzielone zostały na dwa rodzaje: odwołane kursy oraz inne zakłócenia - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM.

Do tej pory konkretne informacje o niewykonanych kursach można było uzyskać dzwoniąc do Centrali Ruchu ZDiTM. Od teraz takie kursy oznaczane będą w rozkładach jazdy na stronie internetowej ZDiTM przekreśleniem. Pozwoli to pasażerom na pewniejsze planowanie podróży.

Jak informują nas nasi czytelnicy, nowa strona internetowa zaliczyła lekki falstart. Mieszkańcy narzekają na długi czas ładowania się strony.