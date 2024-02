Zbliżają się wybory rektorów wyższych uczelni w Szczecinie na kolejną kadencję

Rozstrzygnięcia muszą zapaść przed 1 września, kiedy to rozpoczyna się kadencja 2024–2028. Najważniejszą zmianą, jaka zaszła w odniesieniu do ostatnich wyborów, jest podwyższenie wieku kandydatów na rektorów. W lutym weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która przesuwa granicę z 67 do 70 lat.

Na wielu uczelniach podany już został harmonogram wyborów. W części z nich trwa jeszcze ustalanie wyborczego kalendarza.

Na tych uczelniach, które ustaliły już terminy wyborów, nowych rektorów poznamy w okresie od marca do maja.

W Szczecinie pierwszą uczelnią przeprowadzającą wybory będzie Akademia Sztuki. Do 13 marca Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi listę kandydatów na stanowisko rektora, a 20 marca wybierze rektora.

Pomorski Uniwersytet Medyczny 7 marca ogłosi listę kandydatów na rektora, a 12 kwietnia wybierze rektora.