Zapraszamy na pierwsze Forum Seniora w Szczecinie!

Spotykamy się w czwartek 25 kwietnia w klubie Delta przy ul. Racławickiej 10. Startujemy o godzinie 12.00

Udział w Forum jest bezpłatny

Przygotowaliśmy miejsca dla 130 uczestników. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny, ale aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy się na nie najpierw zapisać.

Zapisać się do udziału w szczecińskim Forum Seniora można się już dziś. Można to zrobić telefonicznie dzwoniąc na numer 697 770 128. Zgłoszenie przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

Organizatorem Forum Seniora jest Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, GS24.pl i GK24.pl przy współpracy z Akademią Aktywnego Seniora.

To gwarantuje moc atrakcji i wysoki poziom przygotowanych wykładów oraz spotkań z ludźmi, którzy mogą poprawić komfort życia starszych Czytelników w wielu jego dziedzinach życia. W czasie Forum nasi prelegenci mówić będą między innymi o tym, jak dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. Przybliżą zagrożenia, jakie niesie współczesny świat dla seniorów. Pomogą w wyborze ciekawego stylu życia lub znalezieniu intrygującego hobby, które może stać się pasja na całe życie.

Serdecznie zapraszamy!