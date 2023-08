Zapraszamy na akcję Bezpieczny powrót do szkoły. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci!

Czy wiesz, że każdego roku w Polsce ginie kilkaset dzieci w wypadkach drogowych? Aż 70% tych wypadków to wypadki piesze. Jedną z głównych przyczyn wypadków pieszych dzieci jest brak świadomości bezpieczeństwa wśród dzieci. Dzieci nie wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Nie pozwól, żeby Twoje dziecko stało się ofiarą wypadku drogowego.

Przyjdź na event Bezpieczny powrót do szkoły dla dzieci i dowiedz się, jak zapewnić Twojemu dziecku bezpieczny powrót do szkoły.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy mnóstwo cennej wiedzy, nie zabraknie również zabaw i atrakcji dla najmłodszych.

W programie:

miasteczko ruchu drogowego, gdzie poznasz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

zabawy ruchowe i taneczne - baw się i ucz jednocześnie

kolorowy pociąg z stacjami

mega koło fortuny - graj i wygraj nagrody!

zabawy z kolorową chustą animacyjną

tor przeszkód - pokonuj przeszkody i zdobywaj nagrody!

malowanie twarzy, balony modelowane i tatuaże brokatowe

i wiele innych!

Dodatkową atrakcją będzie możliwość wymiany paragonów o wartości 50 złotych (za zakupy w Galerii Kaskada) na zestaw szkolny. Za każdy taki paragon otrzymasz zestaw szkolny składający się z bidonu, śniadaniówki i opaski odblaskowej.