Zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Hożej [ZDJĘCIA] Leszek Wójcik

Stary park przy ul. Hożej całkowicie zmienił swoje oblicze. Jest więcej zieleni, miejsc do wypoczynku i do zabawy. To co najbardziej rzuca się w oczy, to nowe alejki, które wytyczono w zupełnie innych miejscach niż poprzednio.