Żagle 2023 w Szczecinie. Koncert Sary James i innych artystów przyciągnął tłumy

Wydarzenie zainaugurowano podczas konkursu estradowego, który zorganizowano na Placu Solidarności. To właśnie w tym miejscu odbyła się widowiskowa część festiwalu, podczas której orkiestry rywalizowały z sobą nie tylko w kategorii muzycznej, ale również w sztuce musztry orkiestrowej.

Jarmark to także Aleja Artystów - wyroby rzemieślnicze takie jak biżuteria, tekstylia, rzeźby czy inne niepowtarzalne przedmioty.

Plac Mickiewicza jak co roku stał się miejscem, w którym najmłodsi mogą świetnie się bawić. To tutaj odbywają się występy i koncerty przygotowane wyłącznie z myślą o nich. Kreatywność dzieci rozpalana jest do czerwoności poprzez fascynujące animacje i ciekawe konkursy.