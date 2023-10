Zachodniopomorscy działacze opozycji antykomunistycznej zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności

Roman Błaszczak, Artur Durski, Wiesław Florkowski, Mariusz Jastrzębski, Henryk Klepadło, Krzysztof Marcińczyk, Halina Olczak, Urszula Sławińska, Zbigniew Stachowiak, Leszek Szaciłło, Franciszek Sztymyk oraz pośmiertnie Ewa Bryl i Stanisław Jańczyński. Trzynastu działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 otrzymało w środę Krzyże Wolności i Solidarności.

- Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego - powiedział tuż po wręczeniu odznaczeń Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN. - Odznaczeni dziś, Damy i Kawalerowie, kiedy podejmowali decyzję o prowadzeniu działalności konspiracyjnej byli często ludźmi bardzo młodymi, którzy podejmowali to ryzyko wspólnie z rodzicami. Ich decyzje zawsze były podyktowane chęcią życia w wolności. I za to państwo polskie składa im hołd i podziękowani