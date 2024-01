Z insektami, bez prądu, bez łazienki. W pożarze stracili wszystko. To, co zaoferowano pogorzelcom budzi grozę

27 grudnia doszło do pożaru w jednym z mieszkań przy ulicy Mieszka I w Policach. Mieszkańcy stracili wszystko. Potrzebny jest lokal zastępczy, aby wyremontować mieszkanie strawione przez ogień. Władysław Diakun, burmistrz Polic, poinformował w mediach społecznościowych, że gmina zapewniła poszkodowanym lokal zastępczy oraz wsparła ich finansowo. Jednak życie szybko zweryfikowało te obietnice. To, co pogorzelcy zobaczyli na miejscu, przeraziło ich. Mieszkanie mieści się w tzw. „polickim Brooklynie”, to jeden z bloków socjalnych przy ulicy Bankowej w Policach.

Jak przyznaje burmistrz oferowane mieszkanie to nie pałac.

- Ale jest czyste, ogrzewane. Zaoferowaliśmy to, co było dostępne w tej nagłej sytuacji. Co do pomocy finansowej dla pogorzelców to podpisałem już stosowne dokumenty - mówi Władysław Diakun, burmistrz Polic.

O jakości zaoferowanej pomocy niezbyt pochlebnie wypowiada się jeden z radnych.

- Pełni godności, ale i pokorni ludzie zwyczajnie nie byli w stanie zaakceptować ani lokalizacji ani warunków bytowych. A jeśli już i przyjdzie nam przełamać się i prosić o pomoc to warto, żeby ta przyszła o czasie i w poszanowaniu losu poszkodowanych - komentuje Artur Echaust, policki radny.

Dodajmy, że każdy z nas może wesprzeć rodzinę pogorzelców z Polic. Link do zbiórki jest dostępny TUTAJ