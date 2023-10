XXII Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”

Część wolontariuszy zbierała pieniądze dla uzdolnionej młodzieży w kościele, przed nabożeństwem i po każdej mszy świętej. Inni czekali przy specjalnie przygotowanym stoliku przed sklepikiem.

- Wierni przychodzą - przyznaje jeden z wolontariuszy. - I dzielą się pieniędzmi z potrzebującymi.

Podobne zbiórki odbywają się w parafiach w całej Polsce.

Co roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na papieża, w całym kraju oraz w środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. Polacy gromadzą się na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach i konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia.