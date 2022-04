Xawery Żuławski: Szczecin ma swoje dzielnice, które mienią się kolorami. Reżyser Odwilży zafascynowany Szczecinem!

Czy Szczecin to filmowe miasto? Mieszkańcy na co dzień mogą nie dostrzegać tego potencjału...

- Gdyby Szczecin nie był filmowym miastem, to pewnie byśmy tutaj nic nie kręcili. Szczecin ma niesłychaną różnorodność . Szczecin ma swoje bardzo różne dzielnice, które naprawdę mienią się kolorami, czasami, historią. Odniosłem wrażenie, że to europejskie, ogromne miasto. Na stosunkowo powiedzmy niewielkiej przestrzeni nagromadzone jest tyle różnych światów, które uruchamiają wyobraźnię i dają pole do tworzenia różnych nastrojów. Mówiłem o tym, że to zarówno jest europejskie miasto, ale też widać kryzys Szczecina i epokę czasów słusznie minionych. Z drugiej strony teraz wygląda na to, że Szczecin pięknie się dźwiga.

Co Pana szczególnie urzekło?

- To mój pierwszy film kręcony w Szczecinie. Odkryliśmy wodę w Szczecinie, dużo tutaj pływaliśmy i dużo oglądaliśmy. Znam całe Dąbie i rzekę prawie do Świnoujścia. Bliskość wody w Szczecinie to dla mnie rewelacja. Tutaj można fajnie się zrelaksować. Poza tym wszędzie jest blisko. Jako człowiek bardziej mieszkający w Warszawie i nie do końca uważający się za warszawiaka, musiałem zrezygnować z nawyków warszawskich. W Warszawie to jest w prawo i prosto i potem było długo, długo i potem znowu w prawo i jesteś. A tu są rondka, ronda, wszystko jest tak oczywiste. Jak się człowiek nauczy, to dużo jest świetnych skrótów. Dużo szybciej można gdzieś dojść. To było naprawdę zabawne. Raz się poszło do jakiegoś sklepu, a następnego dnia zupełnie inną drogą i o 5-6 minut szybciej.