Wyprowadzili się z mieszkania i zostawili w nim psa. Sprawa o znęcanie nad zwierzętami

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny i kobiety podejrzanych o znęcanie się nad psem. W toku postępowania ustalono, że znęcali się nad zwierzęciem od końca stycznia do 7 lutego 2021 r., pozostawiając go w zamkniętym mieszkaniu bez dostępu do wody i pożywienia.

- Jak ustalono, sprawcy wyprowadzili się z wynajmowanego mieszkania pozostawiając w nim zwierzę. Psa znalazł właściciel mieszkania. Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt, gdzie zostało otoczone właściwą opieką - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kobieta zaprzeczyła swojemu sprawstwu. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu. Oboje nie byli dotychczas karani sądownie.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Nadto sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.