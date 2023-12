Do zdarzenia doszło 17 grudnia. Nikomu nic się nie stało, ale do tej pory nie wiadomo, co się stało z kierowcą auta, które wypadło z drogi.

- Mamy wytypowaną osobę, która mogła kierować pojazdem. Trwają czynności, żeby odnaleźć kierowcę - informuje sierż. Mariusz Kosiorek z choszczeńskiej policji.