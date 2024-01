Wypadek w Dargobądzu. Samochód wjechał w drzewo

Do wypadku doszło w środę (10 stycznia) około godz. 16.30. Na drodze krajowej nr 3 kierowca osobowego forda ranger z nie znanych na razie powodów zjechał z jezdni do rowu i uderzył w rosnące w pobliżu drzewo. Kierowca jechał sam. Zdaniem wezwanych na miejsce wypadku ratowników medycznych, nie doznał poważniejszych obrażeń ciała - na wszelki wypadek został jednak na miejscu przebadany przez ekipę pogotowia ratunkowego.

Policja wciąż ustala przyczynę wypadku. Według wstępnych ustaleń, samochód wypadł z drogi najprawdopodobniej z powodu śliskiej nawierzchni. Na zachodzie województwa zachodniopomorskiego wciąż utrzymują się minusowe temperatury - choć jeszcze tej nocy słupek rtęci może skoczyć w górę i przekroczyć 0 st. Celsjusza, co spowoduje powolne topnienie śniegu (może wystąpić gołoledź). Jezdnie są i będą śliskie. Policjanci apelują więc do kierowców, by dostosowywali prędkość do panujących na drodze warunków jazdy.